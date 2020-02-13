Грузинская оппозиция предупредила о протестах в случае визита Лаврова в Тбилиси

Лидер оппозиционной фракции партии «Единое национальное движение» в парламенте Грузии Роман Гоциридзе заявил о недопустимости приезда в Тбилиси главы МИД России Сергея Лаврова. Об этом сообщает «Интерфакс».

В случае визита российского министра грузинская оппозиция проведет масштабную акцию протеста, предупредил Гоциридзе. Он пообещал, что в результате этой акции правительству Грузии придется улетать в Москву на самолете Лаврова.

Также политик заявил, что оппозиция будет считать визит «целенаправленной провокацией Москвы», если в составе российской делегации будут лица, нарушившие закон Грузии об оккупации.

Отношения между Москвой и Тбилиси обострились в конце июня 2019 года. В столице Грузии вспыхнули многотысячные акции протеста, причиной которых стало участие российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, во время которой депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента страны. После этого президент России Владимир Путин принял решение прекратить прямое авиасообщение между странами с 8 июля.

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