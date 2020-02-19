В топливных баках проблемных Boeing нашли мусор

Американская компания Boeing исследует более 400 проблемных самолетов 737 MAX после того, как в нескольких из них был обнаружен мусор: инструменты или ветошь. Об этом сообщает Bloomberg.

Уточняется, что посторонние предметы нашли в новых самолетах, еще не поставленных заказчикам. Собеседник агентства, знакомый с ситуацией, считает, что проверки вряд ли задержат ввод самолетов в эксплуатацию.

Генеральный менеджер программы 737 МАХ Марк Дженкс в служебном письме заявил, что случившееся абсолютно недопустимо. Компания намерена провести дополнительные исследования, чтобы убедиться, что в топливных баках не осталось мусора.

Ранее в феврале сообщалось, что с начала 2020-го на фоне ситуации с Boeing 737 MAX американская компания не получила ни одного нового заказа. Ее самолеты оказались никому не нужны впервые с 1962 года. Главный конкурент Boeing, европейский авиапроизводитель Airbus, получил 274 новых заказа на поставку коммерческих лайнеров. Это лучший результат компании за последние 15 лет.

Кризис американской корпорации напрямую связан с проблемами Boeing 737 MAX. Полеты этой модели приостановлены с марта прошлого года после двух катастроф. В компании пока не знают, когда лайнеры признают безопасными. Согласно последним данным, Федеральное управление гражданской авиации США рассчитывает выдать разрешение в середине 2020 года.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!