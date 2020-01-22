Сборку Boeing 737 MAX временно прекратили

Корпорация Boeing временно прекратила сборку самолетов 737 MAX. Об этом сообщает CNN.

Представители компании сообщили, что соответствующие регуляторы, скорее всего, допустят 737 MAX к полетам не ранее июня или июля этого года. Ожидалось, что это произойдет на несколько месяцев раньше, отмечает CNBC.

Ранее Boeing обнаружила еще одну уязвимость в программном обеспечении (ПО) самолетов 737 MAX. Представитель корпорации рассказал, что проблема связана с одной из функций, отвечающей за проверку правильности работы системных мониторов.

Эксплуатация лайнеров Boeing 737 MAX была приостановлена после двух авиакатастроф с участием самолетов этой модели — в Индонезии в октябре 2018 года и в Эфиопии в марте 2019-го. В совокупности в них погибли 346 человек. Причиной трагедий стали сбои в системе управлением стабилизатора Maneuvering Characteristics Augmentation System (MCAS), о которых знало руководство компании.

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