В Москве покажут шоу «Желтый и Черный»

Российский киноактер, режиссер театра и кино Егор Дружинин представит в московском Vegas City Hall детское шоу «Желтый и Черный». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Для меня клоунада — это не жанр, а принцип существования в предлагаемых обстоятельствах. Клоунада — это вся жизнь в одной таблетке. За хорошим клоуном интересно наблюдать, потому что, наблюдая за ним, мы наблюдаем за собой», — заявил Дружинин.

По словам автора проекта, его спектакль будет интересен как детям, так и взрослым. Показы шоу пройдут 22-24 февраля и 14-15 марта. Билеты можно купить на сайте. В проекте участвуют артисты Михаил Кукота и Игорь Чехов.

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