Майора Минобороны посадили за вымогательство денег за скафандр для МКС

235-й гарнизонный военный суд вынес приговор заместителю начальника 704-го военного представительства Минобороны, отвечающего за приемку изделий и аппаратуры для подразделений Воздушно-космических сил и космической промышленности, майору Александру Кузьмину за получение взятки в 200 тысяч рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, офицер получил денежное вознаграждение за согласование испытаний и приемки скафандра «Орлан-МКС», предназначенного для отправки на Международную космическую станцию (МКС). Его приговорили к наиболее мягкому наказанию — штрафу в 2 миллиона 100 тысяч рублей с лишением права в течение двух лет занимать должности в госорганах, но с сохранением офицерского звания. При вынесении приговора суд учел безупречную службу Кузьмина в Минобороны с 1998 года, ведомственные награды, наличие двух несовершеннолетних детей и частичное признание вины.

Сотрудники ФСБ задержали майора 12 ноября 2018 года после заявления о вымогательстве денег представителя Научно-производственного предприятия «Звезда» имени академика Гая Северина, которое выпускает скафандры серии «Орлан-МКС» для исследований в открытом космосе, а также занимается ремонтом и установкой оборудования на МКС.

Скафандр весит более 110 килограммов и может стоить сотни миллионов рублей. Он позволяет космонавту автономно действовать вне станции в течение 7-8 часов. Всего выпущено пока пять экземпляров «Орлан-МКС», один из которых в 2018 году использовался на МКС, а второй был потерян при аварии в декабре 2016 года.

Скафандр под номером 5 планировалось отправить на МКС летом 2018 года, и как раз его приемку должен был обеспечить Кузьмин, но он потребовал взятку с руководства предприятия «Звезда».

Передача денег майору проходила под контролем ФСБ, а после того, как испытания и приемка «Орлана-МКС» прошли успешно, и в июне 2018 года он был отправлен на МКС, Кузьмина задержали.

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