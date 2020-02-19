У человеческой кожи обнаружили способности мозга

Ученые Рокфеллеровского университета в США обнаружили в некоторых клетках кожи нейроподобную активность, которая обычно наблюдается в мозге. Об этом сообщает издание Science Alert.

Исследователи изучили способность различных клеток кожи взаимодействовать друг с другом. Так, кератиноциты, которые составляют эпидермис и защищают организм от воздействия окружающей среды, регулируют функции меланоцитов, производящих поглощающий ультрафиолетовое излучение меланин.

Оказалось, что кератиноциты образуют с меланоцитами тесные связи, напоминающие связи между нейронами. Первые выделяют два типа молекул — эндотелин и ацетилхолин, которые служат сигналами для переходных процессов с участием кальция в дендритных структурах меланоцитов. Этот тип межклеточной коммуникации ранее рассматривался как отличительный признак нервной системы.

Дендритные структуры не являются уникальными для нейронов, однако было неизвестно, способны ли меланоциты использовать и для получения сигналов от других клеток.

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