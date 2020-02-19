Раскрыта угроза «безопасной» пластиковой посуды

Использование не содержащей бисфенол А пластиковой посуды представляет такую же угрозу для здоровья человека, как и те продукты, что имеют вредные химические вещества. Вред «безопасного» пластика раскрыли ученые Университета Миссури, сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Исследователи рассмотрели влияние бисфенола S (BPS) — заменителя бисфенола А — на плаценту мышей, то есть смоделировали влияние химикатов на беременных матерей и их нерожденных детей. Оказалось, что циркулирующий в крови женщины BPS может передаваться через плаценту плоду.

Поскольку плацента служит основным источником серотонина, необходимого для развития мозга у эмбриона, присутствие химикатов способно привести к врожденным неврологическим расстройствам. BPS снижает присутствие серотонина в плаценте, низкие уровни которого ставят под угрозу полноценное развитие мозга.

Бисфенол А связывается с ядерным рецептором эстрогена и изменяет активность определенных генов. Он также меняет выработку стероидогенных ферментов и модифицирует ряд сигнальных каскадов. Показано, что это соединение вызывает такие гормональные нарушения, как порок развития мочеполовой системы, бесплодие, ожирение и рак.

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