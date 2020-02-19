Брат и сестра играли в «кто дальше заплывет» и утонули

Брат и сестра из английского города Лутон, графство Бедфордшир, погибли во время семейного путешествия, когда соревновались, кто из них сможет дальше заплыть. Об этом сообщает издание The Mirror.

В августе 2019 года 18-летний Хайдер Али (Haider Ali) и его 14-летняя сестра Малика Шамас (Malika Shamas) поехали с семьей отдыхать на Пирс Клактон вблизи города Клактон-он-Си, графство Эссекс. Вместе с двумя кузенами они решили поиграть и проверить, как далеко смогут уплыть.

В какой-то момент Малика запаниковала, хотя находилась на такой глубине, где могла стоять. Другие дети кинулись ей на помощь. Ее мать Шагуфта Шамас (Shagufta Shamas) наблюдала за происходящим с берега и тоже вошла в воду, чтобы помочь детям. Но она не смогла дотянуться до дочери, мягкий песок уходил у нее из-под ног.

В результате Малика утонула, ее брат Хайдер умер два дня спустя от пневмонии и повреждения мозга. Кузину, которая тоже играла в эту игру, удалось спасти. Четвертый участник игры не пострадал.

Зона, где погибли дети, находится вне диапазона пункта пляжного патруля, расположенного на расстоянии 375 метров. Поблизости установлен предупреждающий знак: «Опасность, не купаться из-за перепадов глубины». После гибели детей местные власти рассматривают возможность установить дополнительные предупреждающие знаки, которые будут понятны детям.

Ранее сообщалось, что в австралийском штате Квинсленд мужчина не дал своему семилетнему сыну утонуть после того, как их лодка перевернулась. Спасатели обнаружили потерпевших крушение спустя шесть часов и прислали вертолет для доставки их в больницу.

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