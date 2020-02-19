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19-летняя девушка ростом 76 сантиметров рассказала о полной боли жизни

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Жительница английского города Уоррингтон, графство Чешир, страдает из-за редкого заболевания, в связи с которым ее рост составляет всего 76 сантиметров. Об этом сообщает издание The Mirror.

19-летняя Джорджия Ранкин (Georgia Rankin) с детства страдает от скелетной дисплазии. В детстве ее кости срослись воедино и она перестала расти. В 13 лет ей пришлось пережить тяжелую операцию, из-за которой она осталась прикована к инвалидному креслу, однако ее боли стали слабее. Тем не менее девушка признает, что ее жизнь «полна боли».

В начальной школе Ранкин думала, что в ее росте нет ничего необычного. Став постарше, она поняла, что это не так и начала страдать от одиночества, так как ее не звали на вечеринки вместе с другими девушками. Ранкин утверждает, что теперь она нашла себя и не комплексует из-за роста. Она старается жить полной жизнью и ведет свой блог на YouTube о макияже, у нее больше 700 тысяч подписчиков .

Больше всего Ранкин расстраивает, что она не может найти подходящую одежду для себя. «Найти одежду, которая мне подходит и нравится, это проблема. Есть вещи моего размера, но они детские и не подходят мне по стилю. Самая большая проблема — найти что-то, что я хочу носить», — сказала она.

Из-за постоянной боли Ранкин приходится ежедневно принимать множество лекарств, она не может жить без обезболивающих. Но девушка скрывает боль за улыбкой.

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