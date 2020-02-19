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Подозреваемый в попытке изнасилования свалил вину на брата-близнеца

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Обвиняемый в попытке изнасилования женщины в лондонском парке Кольерс Вуд приезжий из Алжира свалил вину на брата-близнеца. Об этом сообщает издание The Mirror.

21-летний Халед Аргуб (Khaled Argoub) подозревается в том, что проследовал за незнакомой женщиной от станции метро, после чего начал душить ее, затащил в кусты и попытался изнасиловать.

Потерпевшая скинула спортивный костюм, чтобы отвлечь подозреваемого, сумела сбежать голышом и позвать на помощь. Она получила ряд травм, в том числе у нее остались синяки на шее и открылось глазное кровотечение в результате попытки удушения.

В Королевском суде Кингстона сообщили, что Аргуб попал на запись камеры наблюдения, и его ДНК было обнаружено под ногтями жертвы.

Аргуб заявил, что во время нападения спал у себя дома, а нападавшим мог быть его брат-близнец. Однако прокурор Шарлотта Ньювелл (Charlotte Newell) сообщила суду, что алжирец говорил своему соседу, что у него больше нет членов семьи в Великобритании.

Аргуб отрицает три случая сексуального насилия и две попытки изнасилования. Судебный процесс продолжается.

Ранее сообщалось, что суд бразильского муниципалитета Кашуэйра-Алта, штат Гояс, обязал идентичных близнецов вдвоем выплачивать алименты одной женщине. Мужчины так и не признались, кто на самом деле является отцом девочки.

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