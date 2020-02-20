Саудовские лесбиянки сбежали от смертной казни и рассказали миру о своей любви

Лесбийская пара из Саудовской Аравии заявила о своих любовных отношениях по телевидению после того, как сбежала в Лондон от угрозы смертной казни, — в консервативной арабской стране господствуют законы шариата, и однополым любовникам грозит смерть. Об этом пишет британский таблоид Daily Mirror.

Девушки сейчас проживают в столице Великобритании, где они дали интервью для телепрограммы Jaafar Talk, которая транслируется на арабском на канале DW. Их историю рассказали в рамках специального выпуска, посвященного Дню святого Валентина.

После того, как влюбленные Фад и Нанц (Fad и Nanz) публично рассказали о своей любви, родные Нанц прекратили всякое общение с ней. Тем не менее девушки говорят, что у них нет проблем с адаптацией в стране, где господствуют другие правила для свободной любви.

На родине пара была вынуждена держать свои отношения в секрете. Девушки покинули Саудовскую Аравию после того, как страна отменила ограничения на выезд для женщин в августе 2018 года. Они успешно получили политическое убежище на территории Великобритании.

Ранее в феврале сообщалось о девушке из Саудовской Аравии, живущей в Канаде, которая стала жертвой травли в Twitter. Оскорбления от соотечественников в адрес девушки посыпались после того, как она поделилась откровенным снимком в бикини.

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