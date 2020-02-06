Девушку из Саудовской Аравии затравили за откровенный снимок в бикини

Девушка, которая переехала из Саудовской Аравии в Канаду, похвасталась в Twitter откровенным снимком в бикини и попала под шквал критики. Об этом сообщает газета The Sun.

В январе 2019 года 19-летней Рахаф Мухаммед аль-Кунун (Rahaf Mohammed al-Qunun) предоставили убежище в Канаде после жалоб на родственников в Саудовской Аравии, которые жестоко обращались с ней. Спустя год она опубликовала в Twitter две фотографии. На первом кадре девушка позирует в никабе, а на втором — сидит на пляже в открытом купальнике. «Раньше меня заставляли носить эти черные простыни и подчиняться мужчинам. Теперь я стала свободной», — подписала она пост.

Пользователи Twitter из Саудовской Аравии попытались затравить Рахаф за внешний вид. Многие утверждали, что она выставила себя голой. «Мне искренне тебя жаль, — сетовал один из них. — У женщин в Саудовской Аравии нормальная счастливая жизнь. Они водят машины, ходят на шопинг, а последнее время могут даже путешествовать в одиночку».

«Перестань писать всякую чушь, которая далека от реальности. Никто не заставлял тебя носить никаб», — негодовал другой. «Я изучил ее предыдущие публикации. Кажется, она специально перестала носить никаб и начала одеваться так откровенно, чтобы стать популярной в сети», — писал третий. «Думаешь, что быть свободной — значит не носить одежду?» — интересовался кто-то.

В 2018 году сообщалось, что сержант британской полиции Лианна Карр (Leanne Carr) поделилась откровенными фотографиями, которые она сделала, находясь на больничном, и подверглась жесткой критике. На снимках, выложенных в ее аккаунтах в социальных сетях, 33-летняя британка позирует в купальнике на пляже в Таиланде и на Кипре, а также катается на сноуборде в Альпах.

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