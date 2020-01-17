Мужчина хвастался домом и случайно прислал семье откровенный снимок

Уроженец английского города Скарборо, графство Северный Йоркшир, хотел похвастаться перед семьей новым домом и случайно прислал откровенный снимок. Об этом сообщает таблоид The Sun.

40-летний Крис Кей голышом фотографировал участок на испанском острове Тенерифе и случайно запечатлел в окне свое отражение. Он не догадывался, что попал в кадр. «Если именно так ходят по Тенерифе, то, боюсь, мы с твоим отцом взяли в дорогу слишком много вещей», — иронизировала его 62-летняя мать Кэрол.

Кей переехал на Тенерифе 14 месяцев назад. В доме, изображенном на фото, британец живет с двумя друзьями. Поскольку оба приятеля уехали по делам, он решил немного позагорать в саду. «Там меня никто не может увидеть, вот я и разделся. Я не нудист, просто хотел получить ровный загар, — рассказывает он. — Я решил показать семье и друзьям новый дом. О своей оплошности я узнал, только когда мама ответила на сообщение».

Британец признался, что испытал стыд, однако произошедшее его повеселило. «Думаю, моя мама не увидела ничего нового, — пошутил Кей. — Меня больше повеселил тот факт, что мое отражение в окне заметила только она. Друзья разглядели меня на снимке, только когда я сам им обо всем рассказал».

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