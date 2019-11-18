Преподаватель вывел на доску похабное письмо и шокировал студентов

Преподаватель социологии из колледжа в английском городе Мансфилд, графство Ноттингемшир, случайно вывел откровенное письмо своей возлюбленной через проектор на доску во время занятия. Об этом сообщает издание The Scottish Sun.

Учитель, чье имя неизвестно, во время занятия по социологии в среду, 13 ноября, случайно показал через проектор на доске письмо вместо учебных материалов. В нем преподаватель в похабных выражениях хвалил внешность своей девушки.

Некоторые ученики сфотографировали письмо и стали делиться им в соцсетях. Один из студентов написал, что абсолютно шокирован тем, что профессионал мог совершить такую ошибку.

Руководство колледжа немедленно отстранило преподавателя от занятий для проведения служебного расследования и разослало родителям и опекунам учеников письмо с извинениями. Руководитель и исполнительный директор колледжа Эндрю Кропли (Andrew Cropley) сказал, что письмо было выведено на классную доску непреднамеренно.

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