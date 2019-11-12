Запрет развлекаться с обнаженной грудью принес девушке тысячи долларов

Жительнице американского города Лавленд, штат Колорадо, которой помешали играть во фрисби с обнаженной грудью, выплатят 50 тысяч долларов (3,2 миллиона рублей). Об этом сообщает KDVR.

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В сентябре 20-летняя Эфросини Крокос (Efrosini Krokos) играла с мужем во фрисби во дворе своего дома. Когда мужчина снял майку, она поступила так же. Соседи заметили ее обнаженную грудь, возмутились и вызвали полицию. Прибывший полицейский обвинил Крокус в непристойном обнажении и выписал ей повестку в суд. Девушке грозило внесение в список лиц, совершивших сексуальные преступления.

Крокос напомнила полицейскому, что в феврале 2019 года Апелляционный суд десятого округа США, рассматривающий дела в штатах Колорадо, Вайоминг, Канзас, Оклахома, Нью-Мексико и Юта, признал, что женщины имеют право обнажать грудь в любом месте, где это разрешено мужчинам. В ответ полицейский назвал это слухами, которые не имеют отношения к Лавленду, где действует местный закон, запрещающий обнажение в общественных местах.

Защищать девушку взялся известный денверский адвокат Дэвид Лейн (David Lane). Он посоветовал властям Лавленда заключить досудебное соглашение, сняв с Крокус обвинения и выплатив ей 50 тысяч долларов. В случае отказа их ждало бы разбирательство в федеральном суде. После консультации со страховщиками город принял все предложенные условия. Действие запрета на обнажение временно приостановлено и будет рассмотрено городским советом.

В 2017 году сообщалось, что суд встал на сторону британского нудиста Роберта Дженнера, нагота которого смущала подглядывавших за ним соседей. Судья заключил, что право Дженнера на самовыражение важнее, чем негативные эмоции, которые его нагота вызывает у окружающих. Позднее нудиста арестовали за демонстрацию гениталий продавщице в супермаркете.

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