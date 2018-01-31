Британца с разрешением на наготу поймали за выглядывающие из брюк гениталии

В британском городе Снодленд, графство Кент, арестовали нудиста, которому год назад разрешили смущать соседей наготой. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По информации полиции, 23 января 43-летний плотник Роберт Дженнер обнажился перед кассиром в магазине Tesco. В субботу, 27 января, он приехал в тот же магазин в брюках с вырезом, из которого выглядывали гениталии. Охранник Tesco остановил мужчину и сдал его в полицию.

Материалы по теме Законно раздеться Нудисты Великобритании сплотились в борьбе за свои права

Дженнер провел остаток выходных в камере, а в понедельник предстал перед судом. Его обвинили в двух случаях непристойного обнажения и двух случаях угрожающего или оскорбительного поведения, после чего отпустили под залог.

В феврале 2017 года суд уже рассматривал жалобы на Дженнера. Его соседи были недовольны тем, что плотник ремонтирует свой дом без одежды. Они специально заглядывали к нему во двор, а потом вызывали полицию. Судья заключил, что право Дженнера на самовыражение важнее, чем негативные эмоции, которые его нагота вызывает у окружающих.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!