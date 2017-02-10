Суд разрешил британскому нудисту смущать соседей наготой

Британский суд встал на сторону нудиста, который смущал соседей своей наготой. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

42-летний житель города Снодленд Роб Дженнер ремонтировал свой дом без одежды. Когда он склонился над емкостью с цементом, один из соседей не выдержал и пожаловался в полицию. Другая соседка увидела нудиста, когда вышла поливать цветы во дворе. Чтобы посмотреть на обнаженного Дженнера, она специально подошла к его дому.

Сотрудники правоохранительных органов посоветовали нудисту закрыть окна шторами и загородить двор фургоном, чтобы посторонние его не видели. Он выполнил рекомендации, но звонки в полицию не прекратились. После третьей жалобы Дженнер был задержан.

Суд рассматривал дело в течение двух дней и заключил, что право нудиста на самовыражение важнее, чем негативные эмоции, которые его нагота вызывает у посторонних.

Из-за жалоб Дженнер потерял работу: начальство уволило его, когда узнало о судебном разбирательстве. Британец сдал отремонтированный дом и планирует съездить в Испанию. Он считает, что в этой стране к натуризму относятся лучше.

В январе сообщалось, что в британском городе Саутгемптон открылись первые в стране занятия по фитнесу для людей, которые предпочитают тренироваться обнаженными.