Брат убил пакистанскую Кардашьян за откровенное фото и пожизненно сел в тюрьму

Брат пакистанской звезды соцсетей Кандил Балоч (Qandeel Baloch), известной как пакистанская Ким Кардашьян, приговорен к пожизненному заключению через три года после ее смерти. Об этом сообщает издание Independent.

Суд приговорил к пожизненному заключению Мухаммада Васима (Muhammad Wasim), который в 2016 году задушил 26-летнюю Балоч. Адвокат мужчины Сардар Мехбуб (Sardar Mehboob) после оглашения приговора заявил, что собирается обжаловать решение суда.

Еще шесть человек, включая двух других братьев Балоч, были оправданы.

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Васим признался в убийстве на организованной полицией пресс-конференции. Он пояснил, что совершил убийство из-за того, что Балоч якобы «обечестила имя» своими действиями в соцсетях.

Совершенное в 2016 году убийство вызвало ожесточенные споры в Пакистане об этичности так называемых «убийств чести».

Балоч, чье настоящее имя было Фаузия Азим (Fauzia Azeem), публиковала в социальных сетях откровенные по меркам Пакистана фотографии: она демонстрировала голые ноги и плечи. Она боролась за права женщин и часто сталкивалась с агрессией комментаторов и угрозами.

Ее убийство шокировало общественность Пакистана и подвигло государство ужесточить законодательство, чтобы убедиться, что убийцы не смогут оставаться на свободе, даже если члены семьи простили их.

Ежегодно около 500 женщин в Пакистане становятся жертвами членов семьи из-за вопросов «чести», их убивают за бегство из дома, общение с мужчинами и иные нарушения консервативных ценностей.

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