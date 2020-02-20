Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил награды в преддверии Дня защитника Отечества, торжественная церемония состоялась в доме правительства в четверг, 20 февраля, передает РИАМО.

«Хотел бы поблагодарить всех, кто связал свою жизнь со службой, со служением нашей Родине», —сказал он.

Воробьев отметил, что для многих местных жителей этот праздник является важным. В регионе, по словам губернатора, помнят ожесточенные сражения во время битвы за Москву.

По его словам, на территории области находится 400 воинских подразделений, где служат более 100 тысяч человек. Он заметил, что регион известен своими военными династиями.

Воробьев пожелал военнослужащим, которые собрались в зале, здоровья и процветания.

В частности, губернатор вручил знаки «За заслуги перед Московской областью» III степени командиру Александру Федорову и директору Быковской школы городского округа Подольск, члену штаба регионального отделения «Юнармии» Евгению Лукошникову.

Также в ходе церемонии были вручены почетные грамоты и знак «За доблесть и мужество».