Пассажиры провели полет в пластиковых балахонах ради спасения от коронавируса

Пассажиры самолета провели весь полет в пластиковых балахонах ради спасения от китайского коронавируса. На пост одной из пользовательниц Twitter обратили внимание в The Sun.

Мужчину и женщину, полностью укутанных в прозрачные «простыни» заметили на борту лайнера, следовавшего из Сиднея на остров Гамильтон, Австралия. Там, по информации издания, зафиксировано 15 случаев заражения вирусом. Помимо этого, пара защищалась медицинскими масками.

«На самом деле они молодцы, потому что в самолете не самая лучшая система очищения воздуха», — отметила автор поста в описании.

Ранее в феврале россиянам пообещали падение цен на туры в страны Юго-Восточной Азии из-за оттока китайских туристов. Подсчитано, что к настоящему моменту стоимость туров уже снизилась на пять-семь процентов. Если китайцам и дальше будет ограничен выезд за пределы страны, то цены на отдых в Таиланде, Вьетнаме, Гонконге, Сингапуре и некоторых европейских странах уменьшатся на 10-15 процентов.

Эпидемия китайского коронавируса началась в конце 2019 года в Ухане, провинция Хубэй. По состоянию на 19 февраля 2020 года его жертвами стали более двух тысяч человек, свыше 75 тысяч заражены. Большинство инфицированных находятся в Китае. Помимо КНР, случаи заболевания выявлены более чем в 20 странах.

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