Россиянам пообещали падение цен на туры в Азию

Россиянам пообещали падение цен на туры в страны Юго-Восточной Азии из-за оттока китайских туристов. На эту тему в среду, 19 февраля, высказалась исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, ее слова опубликованы на сайте организации.

Подсчитано, что к настоящему моменту стоимость туров уже снизилась на пять-семь процентов. По мнению Ломидзе, если китайцам и дальше будет ограничен выезд за пределы страны, то цены на отдых в Таиланде, Вьетнаме, Гонконге, Сингапуре и некоторых европейских странах уменьшатся на 10-15 процентов.

«Уровень заболеваемости коронавирусом в той или иной стране практически не влияет на выбор туристов. Тем не менее мы видим, что туристы тщательно мониторят ситуацию, делая выбор преимущественно в пользу направлений, где шанс столкнуться с гостями из Китая минимален», — пояснила эксперт.

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Ранее в АТОР сообщили, что потери России из-за приостановки туристического потока из Китая после вспышки коронавируса составят почти три миллиарда рублей. В низкий сезон, с января по май, в Россию через туроператоров приезжали 40 тысяч туристов в месяц, средняя стоимость путешествия каждого из них составляла примерно 500 долларов (около 32 тысяч рублей). Теперь из-за временного запрета на въезд китайцев российский туристический бизнес не досчитается минимум 2,8 миллиарда рублей за период с февраля по март.

Эпидемия китайского коронавируса началась в конце 2019 года в Ухане, провинция Хубэй. По состоянию на 19 февраля 2020 года его жертвами стали более двух тысяч человек, свыше 75 тысяч заражены. Большинство инфицированных находятся в Китае. Помимо КНР случаи заболевания выявлены более чем в 20 странах.

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