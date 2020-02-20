Не менее восьми человек погибли при стрельбе в немецком городе

По меньшей мере восемь человек погибли от стрельбы, устроенной неизвестными в немецком городе Ханау. Об этом сообщает Bild.

Также говорится о пяти пострадавших, получивших тяжелые ранения.

По информации СМИ, преступник открыл огонь в двух кальянных, после чего сел в машину, приехал на одну из площадей города, и продолжил стрелять там.

Злоумышленник пока не пойман, в городе введен режим спецоперации. В небе над городом замечен полицейский вертолет.

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