Подозреваемого в расстреле людей в немецком городе нашли мертвым

Подозреваемого в расстреле людей в немецком городе Ханау нашли мертвым у себя дома. Об этом говорится в заявлении региональной полиции в Twitter.

Рядом обнаружен еще один труп. По утверждению стражей порядка, нет свидетельств того, что к нападению мог быть причастен еще кто-либо. Имя подозреваемого не раскрывается.

Ранее сообщалось, что полиция задержала одного человека вскоре после стрельбы. Позднее выяснилось, что мужчина не виновен.

Жертвами стрелка стали восемь человек, еще пятеро получили тяжелые ранения. Преступник открыл огонь в двух кальянных барах, после чего сел в машину, приехал на одну из площадей города и продолжил стрелять там.

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