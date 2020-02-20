Раскрыты мотивы расстрелявшего в немецком баре людей преступника

Расстрелявший людей в немецком баре города Ханау руководствовался правоэкстремистскими мотивами. Эту информацию раскрыл таблоид Bild.

Сообщается, что убийцей является гражданин Германии Тобиас Р. Он оставил письменное объяснение своих действий и видеозапись.

Ранее стало известно, что подозреваемого в расстреле нашли мертвым у себя дома. До этого полиция задержала одного человека вскоре после стрельбы. Позднее выяснилось, что мужчина не виновен.

Жертвами стрелка стали десять человек, еще несколько получили тяжелые ранения. Преступник открыл огонь в двух кальянных барах, после чего сел в машину, приехал на одну из площадей города и продолжил стрелять там.

В октябре 2019 года в немецком городе Галле мужчина из антисемитских побуждений расстрелял двух человек возле синагоги. Он ругался на представителей еврейской общины и оскорблял мигрантов.

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