Раскрыты мотивы расстрелявшего в немецком баре людей преступника

Расстрелявший людей в немецком баре города Ханау руководствовался правоэкстремистскими мотивами. Эту информацию раскрыл таблоид Bild.
Сообщается, что убийцей является гражданин Германии Тобиас Р. Он оставил письменное объяснение своих действий и видеозапись.
Ранее стало известно, что подозреваемого в расстреле нашли мертвым у себя дома. До этого полиция задержала одного человека вскоре после стрельбы. Позднее выяснилось, что мужчина не виновен.
Жертвами стрелка стали десять человек, еще несколько получили тяжелые ранения. Преступник открыл огонь в двух кальянных барах, после чего сел в машину, приехал на одну из площадей города и продолжил стрелять там.
В октябре 2019 года в немецком городе Галле мужчина из антисемитских побуждений расстрелял двух человек возле синагоги. Он ругался на представителей еврейской общины и оскорблял мигрантов.