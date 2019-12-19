В правящей партии Германии нашли неонациста

Оппозиция Германии нашла в правящей партии страны Христианско-демократический союз (ХДС) неонациста. Об этом сообщает The Telegraph.
Отмечается, что партия была вынуждена защищаться от обвинений после того, как выяснилось, что по крайней мере один политик ХДС в прошлом был сторонником ультраправого движения. Речь идет о члене совета партии земли Саксония-Анхальт Роберте Мёрице (Robert Möritz). Известно, что он помог организовать неонацистский марш в 2011 году.
Так, после этого партия Зеленых задала вопрос, какое место занимает свастика в ХДС. «Мы предпринимаем решительные и бескомпромиссные действия против всех форм правого экстремизма», — ответила на это лидер партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
Крамп-Карренбауэр в декабре 2018 года сменила на посту лидера ХДС Меркель, руководившую партией 18 лет.
В сентябре политик из ультраправой Национал-демократической партии Германии Стефан Ягша стал мэром небольшого города Вальдзидлунг (земля Гессен) в центральной части страны. В частности, среди аргументов за такой выбор приводились умение нациста, в отличие от остальных членов совета, пользоваться компьютером и молодость.