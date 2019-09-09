Немецкий нацист прорвался к власти

Политик из ультраправой Национал-демократической партии Германии (НДПГ) Стефан Ягша стал мэром небольшого города Вальдзидлунг (земля Гессен) в центральной части страны. Об этом сообщает Daily Mail.

Подчеркивается, что Ягшу выбрали единогласно члены местного совета, состоящего из представителей разных политических сил после того, как должность оставалась длительное время свободной. В частности, среди аргументов за такой выбор приводились умение нациста, в отличие от остальных членов совета, пользоваться компьютером и молодость, передает Associated Press.

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Отмечается, что лидеры одной из ведущих партии страны Христианско-демократического союза после этого заявили о необходимости отмены решения и пригрозили наказанием голосовавшим за кандидатуру Ягши. Руководители других партий также сделали похожие заявление «о позорном сотрудничестве с нацистами». Среди наиболее ярких фраз избранного политика издание выделяет фразу о том, что «интеграция с мигрантами — это геноцид».

НДПГ называет себя «патриотической силой». Ее многие считают расистской, антисемитской партией, близкой к группировкам неонацистов. Она была основана в 1964 году бывшими нацистами. Партия участвует в выборах, однако никогда не преодолевала пятипроцентный барьер для прохождения в парламент. Депутаты от НДПГ имеют лишь одно место в Европарламенте.

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