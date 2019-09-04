Иракские власти поставили точку в истории ресторана имени Гитлера

В иракском Курдистане власти закрыли до смены названия ресторан, названный в честь фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера. Об этом сообщает Kurdistan 24, издание также публикует видео уничтожения вывески.

Как отмечается, заведение с названием «Ресторан Гитлера» появилось в провинции Дахук. Владелец заявил, что решение — маркетинговый ход для привлечения клиентов. Однако курдское правительство постановило изменить название и временно закрыло заведение. На кадрах видно, что сотрудники ресторана в итоге вырезали его логотип и часть надписи с вывески.

«Нацизм и расизм недопустимы в автономном курдском регионе, и такие действия противоречат закону», — заявил изданию источник в региональном правительстве. В то же время, по данным торгово-промышленной палаты Дахука, ограничений на выбор наименований при открытии бизнеса в регионе не существует.

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