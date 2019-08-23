Россияне остались без досок с портретом Гитлера

Таможня Иркутской области запретила ввозить в регион партию разделочных досок из Китая, на которых было изображение Адольфа Гитлера и символики Третьего рейха. Об этом сообщается на сайте Сибирского таможенного управления.

В партии из 639 кухонных досок таможенники обнаружили 320 изделий, на которые, кроме изображения чашки и надписи Coffee, было нанесено изображение красной почтовой марки с «предположительным портретом Адольфа Гитлера», а также круглого штампа черного цвета с изображением орла с крестом и надписью Deutsche Luftpost 1024.

Экспертиза Минюста подтвердила, что в изображении почтовой марки с портретом и почтового штемпеля с орлом имеются «атрибутика или символика, сходная с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения». Доски арестовали, после чего конфисковали по решению суда. Они подлежат уничтожению.

В июле жителя Иркутска оштрафовали на тысячу рублей за попытку продать на Avito открытки с изображениями Адольфа Гитлера и Бенито Муссолини. Кроме того, мужчина опубликовал открытки с изображениями военной техники Третьего рейха, а также других политических лидеров Национал-социалистической рабочей партии Германии и фашистской Италии.

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