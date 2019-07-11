Россиянин решил продать открытки с Гитлером и поплатился

Жителя Иркутска оштрафовали за попытку продать на Avito открытки с изображениями Адольфа Гитлера и Бенито Муссолини. Об этом сообщается на сайте Ленинского районного суда города.

Кроме того, мужчина опубликовал открытки с изображениями военной техники Третьего рейха, а также других политических лидеров Национал-социалистической рабочей партии Германии и фашистской Италии.

Мужчину признали виновным по части 1 статьи 20.3 КоАП («Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики»). Его оштрафовали на тысячу рублей и конфисковали «предметы административного правонарушения».

Ранее, в апреле, жителя Омска Илью Фришмана осудили за демонстрацию нацистской атрибутики из-за видео с отрывком передачи «Большая разница» на Первом канале, в котором пародировали фильм «17 мгновений весны». Мужчина добавил ролик в свои видеозаписи во «ВКонтакте» в 2010 году. У актеров на рукаве была изображена свастика. За все время видео посмотрели четыре раза.

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