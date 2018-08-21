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Мем с губернатором-«Гитлером» на странице депутата заинтересовал следователей

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Сергей Морозов

Следственный комитет по Ульяновской области возбудил уголовное дело после жалобы губернатора Сергея Морозова на пост на странице депутата Госдумы в соцсетях. Об этом агентству РИА Новости рассказали в пресс-службе ведомства.

Утверждается, что на странице депутата от КПРФ Алексея Куринного появилось изображение, на котором губернатор запечатлен в нелицеприятном образе лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера. Морозов обратился в прокуратуру, заявив, что такое сравнение недопустимо, оскорбительно и унижает честь и достоинство.

«Возбуждено уголовное дело по статье "Оскорбление представителя власти"», — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что подозреваемых в уголовном деле пока нет, расследование продолжается.

В России участились случаи уголовного преследования за публикацию мемов во «ВКонтакте». Ранее, 13 августа, Московский окружной военный суд приговорил жителя Орла к пяти годам колонии общего режима за комментарии в этой соцсети. В августе сообщалось о задержании из-за мема с патриархом Кириллом 38-летнего Андрея Шашенина. В июле в Барнауле возбудили уголовное дело из-за мемов во «ВКонтакте»: в экстремизме и оскорблении чувств верующих обвинили 23-летнюю Марию Мотузную и 19-летнего Даниила Маркина.

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