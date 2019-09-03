Мужчина предпочел убийство неверной жены разводу

Мужчина застрелил свою жену возле здания суда в столице непризнанного Курдистана Эрбиле (Ирак). Об этом сообщил портал Kurdistan 24 со ссылкой на местные органы власти.

Убийство произошло на стоянке рядом с судом. Отмечается, что мужчина выстрелил шесть раз. Начальник полиции города заявил, что подозреваемый был сразу арестован на месте преступления. Он рассказал, что истоки конфликта уходят в 2018 год, когда женщину арестовали на год за «социальный конфликт». The Independent утверждает, что речь шла о романе на стороне.

После ее освобождения обе стороны подали на развод. В день убийства должно было состояться четвертое заседание по этому заявлению. Британское издание также подчеркивает, что отец убитой встал на сторону преступника, сказав, что она заслужила такое наказание.

Убийство чести — преступление, совершаемое родными в отношении члена семьи, навлекшего на семью позор. В большинстве случаев жертвами становятся женщины и девочки. В 2017 году сообщалось об убийстве пары влюбленных подростков, собиравшихся сбежать вместе и пожениться.

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