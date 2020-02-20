Рядом с трупом расстрелявшего людей в Германии нашли тело его матери

В доме мужчины, подозреваемого в расстреле людей в двух барах в немецком городе Ханау (земля Гессен), нашли тело его матери. Об этом сообщает Welt.

По информации издания, полиция нашла в квартире как мертвого предполагаемого преступника — гражданина Германии Тобиаса Р., — так и его погибшую 72-летнюю мать. У обоих были огнестрельные ранения. В сообщении региональной полиции о родстве не говорилось, отмечался лишь сам факт наличия второго тела.

Der Tagesspiegel уточняет, что стрелку 43 года. При этом признаков присутствия на месте третьих лиц нет.

Ранее сообщалось, что подозреваемый руководствовался правоэкстремистскими мотивами. Он оставил письменное объяснение своих действий и видеозапись.

Преступник открыл огонь в двух кальянных барах вечером 19 февраля. Затем он приехал на одну из площадей города и продолжил стрелять там, а после скрылся. В результате нападений в городе погибли девять человек, еще пять были серьезно ранены.

В октябре 2019 года в немецком городе Галле мужчина из антисемитских побуждений расстрелял двух человек возле синагоги. Он ругался на представителей еврейской общины и оскорблял мигрантов.

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