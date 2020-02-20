Расстрелявший людей в немецком баре верил в еврейский заговор

Преступник, расстрелявший людей в баре немецкого города Ханау, верил в еврейский заговор и теневое правительство, которое правит планетой. Об этом сообщает портал Tagesschau.

Предполагаемый стрелок Тобиас Р. на протяжении нескольких недель публиковал видео с доказательствами разных теорий заговора в своем блоге. Он утверждал, что за всеми проблемами современного общества стоят евреи. Мужчина заявлял, что холокоста никогда не было, и призывал уничтожить население целых стран, например арабских и Израиля.

По мнению Тобиаса, «немецкий народ самый лучший среди прочих». В своих постах он обращался к гражданам Германии и США, призывая их сражаться с современной системой рабства и прекратить верить в средства массовой информации.

Ранее сообщалось, что стрелявший в людей в немецком баре города Ханау руководствовался правоэкстремистскими мотивами. Подозреваемого нашли мертвым у себя дома вскоре после происшествия, там же обнаружили тело его матери. У обоих были огнестрельные ранения.

Вечером 19 февраля преступник открыл огонь в двух кальянных барах, после чего сел в машину, приехал на одну из площадей города и продолжил стрелять там. Погибли по меньшей мере девять человек. Еще пятеро получили серьезные ранения, их состояние оценивалось как критическое.

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