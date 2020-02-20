Армянка своровала тысячи долларов у соседки в самолете и попалась из-за походки

Жительница Армении своровала 40 тысяч долларов у соседки в самолете и спрятала их в обуви. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на информацию УТ МВД России по ЦФО .

Инцидент произошел на борту авиалайнера, следовавшего из Лос-Анджелеса в Москву. После посадки одна из пассажирок обратилась в дежурную часть МВД в Шереметьево с просьбой найти ее поясную сумку, которую она забыла в самолете. Однако, когда сотрудники полиции зашли в салон лайнера, аксессуара уже не было на месте.

Тогда бортпроводники сообщили, что сумку могла украсть пара попутчиков, поскольку они еще долго оставались в креслах, когда женщина покинула самолет. Полицейские быстро установили данные подозреваемых и задержали их. Одну преступницу выдала странная походка.

«Женщина с трудом передвигалась, ссылаясь на состояние здоровья, но, как выяснилось, нормально идти ей мешали спрятанные в кроссовках стопки денежных купюр. Вторая часть денежных средств была изъята из внутреннего кармана куртки ее супруга», — говорится в заявлении пресс-службы МВД.

В результате в отношении задержанных было возбуждено уголовное дело.

В ноябре россиянка попыталась вывезти в Китай около двух килограммов золотых слитков и попалась из-за странной походки. По словам сотрудницы таможенного поста, ее внимание привлекла неестественная походка туристки, а также нервное поведение женщины при проходе контроля в аэропорту.

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