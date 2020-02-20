В созданной Александром I военной библиотеке Генштаба вскрылись махинации

Уголовное дело о присвоении 1,7 миллиона рублей в отношении Ирины Кузнецовой — директора библиотеки Генерального штаба Минобороны, созданной императором Александром I, — было возбуждено после доноса ее подчиненных. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, поводом для жалобы сотрудников учреждения в правоохранительные органы стал длящийся годами внутренний конфликт в коллективе, выразившийся в недовольстве руководством Кузнецовой.

Ей вменяется статья 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). По данным следствия, директор фиктивно оформила в штат своих родственников и знакомых — всего восемь человек, которые на протяжении пяти лет получали зарплату. Также вскрылись махинации с командировочными выплатами, в результате общий ущерб государству следствие оценивает в 1,7 миллиона рублей.

Вторым фигурантом дела стала бухгалтер библиотеки по фамилии Федорова. Кузнецова признает, что оформила на полставки уборщицей свою 77-летнюю мать, но мыла полы за нее сама.

«Это делала я, потому что мне нужно было платить ипотеку», — объяснила изданию обвиняемая. Она считает, что уголовное дело против нее инициировано с целью отстранить от госконтракта стоимостью 300 миллионов рублей, касающегося капитального ремонта в историческом здании Главного штаба на Дворцовой площади. Кузнецова указывает, что ее не устраивает качество проведенных работ в библиотеке, в связи с чем она отказывается подписывать акты приемки. Она направила жалобы министру обороны Сергею Шойгу на недобросовестных подрядчиков и военных чиновников, покрывающих их.

Кузнецова познакомилась с министром в 2013 году, когда он посетил библиотеку и прошелся по помещениям, не ремонтированным со времен Русско-японской войны. Шойгу повысил статус учреждения, подчинив его напрямую Генштабу, и поручил оцифровать архивы и раритетные издания, а также провести капитальный ремонт.

Военная библиотека была создана императором Александром I с подачи основателя Генштаба — князя Петра Волконского, который с 1811 года начал собирать уникальные документы. В ее архивах значатся военные книги, донесения разведчиков, например барона Маннергейма. Среди 130 тысяч раритетных книг и рукописей XVI — XIX веков хранится единственный в мире прижизненный экземпляр «Воинский Устав Петра I», в котором правки сделаны рукой императора.

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