Чиновников Минобороны заподозрили в хищениях паркета в Суворовском училище

В Петербурге возбуждено уголовное дело о хищениях на строительстве Суворовского училища, ущерб оценивается в 150 миллионов рублей. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, расследование ведется по статье о превышении полномочий, повлекших тяжкие последствия. Фигурантом стал руководитель регионального управления заказчика капстроительства Западного военного округа (ЗВО) Юрий Домолазов. О его предполагаемых сообщниках из числа чиновников Минобороны пока неизвестно.

По версии следствия, он причастен к схеме по хищению 151 миллиона рублей при укладке паркета.

В 2013 году здание Кадетского ракетно-артиллерийского корпуса на Московском проспекте было отдано под нужды Суворовского училища. На реконструкцию и реставрацию было выделено четыре миллиарда рублей. Часть этих средств планировалось потратить на укладку паркета в главном здании. Там имеются помещения с частично охранным статусом и полным — как, например, Николаевский и Георгиевский залы. В них предполагалось воссоздание щитового паркета.

По версии следствия, во всем главном здании, в том числе в залах, уложили штучный паркет, а стоимость работ посчитали как за щитовой. В июне 2018 года Юрий Домолазов подписал акт и счет на оплату 186 миллионов рублей. Фактически, считает следствие, работы стоили 35 миллионов рублей — в пять раз ниже оплаченной суммы.

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