Спектакль о подвиге бойцов 6-й роты в Аргунском ущелье вновь покажут в Москве

Музыкальный спектакль, приуроченный к 20-й годовщине подвига бойцов 6-й роты Псковской дивизии во время Второй чеченской войны, покажут 29 февраля в Москве, сообщила главный продюсер постановки Марина Ким. Ее цитирует «Интерфакс» в четверг, 20 февраля.

«Это будет музыкальный военный блокбастер, уникальное смешение всех жанров», — сказала она.

По ее словам, 15 лет назад эта постановка пользовалась у зрителей большим спросом. Новая интерпретация будет отличаться присутствием на сцене военной техники. «Все будет гореть и взрываться», — уточнила она.

Продюсер добавила, что в дальнейшем спектакль планируется показать в Пскове и Рязани.

В центре сюжета спектакля – молодой человек, увлеченный компьютерными играми. Ему необходимо сделать выбор между виртуальным миром и реальным.

Впервые постановка «Воины духа» была показана в столице в июле 2004 года, тогда спектакль посетили 25 тысяч человек.

В начале февраля Центробанк России выпустил в обращение памятные монеты, посвященные 20-летию подвига десантников 6-й роты.

Бой в Аргунском ущелье произошел 29 февраля — 1 марта 2000 года. В ходе столкновения с боевиками погибли 84 десантника. 69 солдат и офицеров 6-й роты были награждены орденами Мужества (63 из них — посмертно).

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