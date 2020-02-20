Силуанов похвалил Грефа и назвал Сбербанк конфеткой

Министр финансов Антон Силуанов похвалил главу Сбербанка Германа Грефа, заявив, что при нем кредитное учреждение стало конфеткой. Об этом глава Минфина заявил в интервью принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК.

По словам Силуанова, обычно считается, что управление госпредприятиями менее эффективное, чем управление частными. Однако это правило не всегда работает, отметил министр. Он привел в пример Сбербанк: до прихода Грефа управление этим банком считалось неэффективным, сказал он. «Вы помните, что там даже отделения на обед закрывались», — напомнил Силуанов.

«Пришел новый менеджер, пришел Герман Оскарович, и сделал банк конфеткой», — сказал он, отметив, что эффективность любого предприятия, и частного, и государственного, зависит от эффективности менеджера и его команды.

Говоря о высокой доле государственных банков в России, Силуанов выразил желание, чтобы их доля была ниже. Он признал, что доминирование госбанков на рынке не очень хорошо для развития банковской системы в стране в целом. Однако в России «так сложилось», что крупнейшие банки — банки с госучастием, сказал он. При этом министр отметил, что для вкладчиков такое положение дел скорее позитивный момент, так как их деньги надежно защищены.

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