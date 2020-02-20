Суд вынес приговор бывшему советнику Трампа

Суд вынес приговор Роджеру Стоуну — бывшему советнику президента США Дональда Трампа. Об этом пишет РИА Новости.

Стоуна приговорили к трем годам и четырем месяцам тюрьмы по обвинениям в даче ложных показаний, воспрепятствовании правосудию и попытке оказать давление на свидетелей. Отмечается, что он получил 40 месяцев за ложные показания конгрессу и по 12-18 месяцев за другие шесть преступных эпизодов, в которых был признан виновным.

Стоун останется в тюрьме не более чем на 40 месяцев, поскольку все сроки будут отсчитываться одновременно. При этом он останется под надзором после освобождения в течение двух лет. Кроме того, его обязали выплатить штраф в размере 20 тысяч долларов.

25 января 2019 года Стоун был арестован по семи уголовным обвинениям. В тот же день его выпустили под залог на сумму 250 тысяч долларов. Его обвинили в даче ложных показаний (пять раз), препятствии проведению расследования комитетом по разведке палаты представителей Конгресса, а также в попытке оказывать давление на свидетелей.

Обвинение заявляло, что Стоун намеревался получить у сайта WikiLeaks компрометирующую информацию о демократах, чтобы помочь Трампу в предвыборной кампании. Стоун назвал обвинения политически мотивированными.

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