Подмосковным жителям предложили увековечить память о родственниках

В честь 75-летия Победы в Подмосковье объявлена акция о приеме на хранение исторических военных документов. Об этом сообщается на сайте областного правительства.

Каждый желающий может принести в Государственный архив региона фото, вырезки из газет, письма, открытки и другие документы времен Великой Отечественной войны.

Сотрудник госархива Елена Каплина рассказала, что принесла имеющиеся документы в архив, чтобы не они не пропали.

«Мои мама и папа были неординарными личностями, они сражались за Подмосковье, Москву. Родители были совсем молодыми, когда началась война. Папа был пограничником, а мама — санитаркой», — рассказала она.

В описании акции говорится, что любая переписка, письмо, фотография или рисунок представляет историческую ценность. Архивными материалами могут стать также карты, агитационные плакаты, листовки, журналы.

Аналогичные акции проходят и в других городах России.

