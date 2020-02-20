Звезда трилогии «Властелин колец» Элайджа Вуд впервые стал отцом. Об этом сообщает Daily Mail.

39-летняя возлюбленная артиста, датский продюсер Метте-Мари Конгсвед родила мальчика. Подробности не уточняются.

Отмечается, что Вуд и Конгсвед встречаются уже три года, однако об официальной помолвке пара не объявляла. Конгсвед работала над черной комедией «В этом мире я больше не чувствую себя как дома» Мэйкона Блэра, в которой Вуд исполнил одну из главных ролей.

39-летний Вуд ранее никогда не был женат. Ранее он встречался с американской актрисой Памелой Расин. Актер также известен по фильмам «Хулиганы» и «Вечное сияние чистого разума», сериалам «Детективное агентство Дирка Джентли» и «Уилфред».

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