Спросившей Путина о жизни на 10 800 рублей женщине нашли работу

Власти Санкт-Петербурга нашли работу местной жительнице Зинаиде Беликовой, которая 19 февраля спросила президента России Владимира Путина о том, как можно прожить на 10 800 рублей в месяц, нашли работу. Об этом рассказали в администрации Приморского района города, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Беликова встретилась с главой района Николаем Цедом. В ходе общения стало известно, что петербурженка прошла курсы социального работника. Ей предложили занять профильную должность в одной из местных клиник. В ее задачи будет входить развозка медицинских документов на машине с водителем.

Кроме того, работу нашли и ее 22-летнему сыну, который отслужил в ракетно-зенитных войсках, а сейчас пытается трудоустроиться. Для него есть вакансия водителя кареты скорой помощи.

Президент пообщался с жителями Петербурга 19 февраля, после возложения цветов к памятнику Анатолию Собчаку по случаю 20-летия со дня смерти первого мэра Санкт-Петербурга. Одна из собеседниц пожаловалась Путину на низкий доход. Глава государства признал, что прожить на 10 800 рублей в месяц очень трудно. В ответ на реплику горожанки о том, что его зарплата больше, он отметил, что получает не самую большую в стране зарплату.

В то же время официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался считать провокацией вопрос жительницы Санкт-Петербурга, которая накануне спросила президента Владимира Путина о жизни на 10 тысяч 800 рублей. По словам Пескова, с каждым случаем низкой пенсии и зарплаты у россиян нужно разбираться отдельно, так как есть нюансы.

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