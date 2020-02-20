Кремль прокомментировал вопрос Путину о жизни на 10 800 рублей

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался считать провокацией вопрос жительницы Санкт-Петербурга, которая накануне спросила президента Владимира Путина о жизни на 10 тысяч 800 рублей. Комментарий Пескова приводит «Интерфакс» в четверг, 20 февраля.

По словам Пескова, с каждым случаем низкой пенсии и зарплаты у россиян нужно разбираться отдельно, так как есть нюансы.

Пресс-секретарь российского лидера также напомнил, что Путину часто задают вопросы о низких зарплатах. По его словам, на повышение уровня жизни в России направлена целая программа.

«К сожалению, невозможно ожидать сиюминутных результатов, но делается очень много», — заключил Песков.

Президент пообщался с жителями Петербурга 19 февраля, после возложения цветов к памятнику Анатолию Собчаку по случаю 20-летия со дня смерти первого мэра Санкт-Петербурга. Одна из собеседниц пожаловалась Путину на низкий доход. Глава государства признал, что прожить на 10 800 рублей в месяц очень трудно. В ответ на реплику горожанки о том, что его зарплата больше, он отметил, что получает не самую большую в стране зарплату.

Путину не впервые жалуются на низкие заработные платы. Так, в ноябре прошлого года врач из Ханты-Мансийского автономного округа посетовал на то, что из-за низкой зарплаты вынужден носить рваную обувь.

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