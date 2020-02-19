Петербурженка три минуты расспрашивала Путина о трудностях жизни в России

Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в своем Telegram-канале видео, на котором запечатлена беседа президента России Владимира Путина с петербурженкой. Глава государства общался с ней дольше трех минут, при этом их не прерывали ни президентская охрана, ни другие горожане.

Женщина в основном расспрашивала Путина о трудностях жизни в России, маленьких пенсиях и зарплатах, а также высоких ценах. «Знаете, сколько стоит сходить в магазин? Тысяча рублей — это минимум», — говорила она.

Рассмотреть лицо петербурженки оказалось затруднительно из-за того, что съемка велась из-за спины Путина и президент большую часть видео невольно загораживал собеседницу.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!