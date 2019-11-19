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Российский врач пожаловался Путину на низкие зарплаты

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Владимир Тимочко

Врач из Ханты-Мансийского автономного округа Владимир Тимочко пожаловался президенту России Владимиру Путину на низкую заработную плату, из-за которой он вынужден ходить в рваной обуви. Свое видеообращение он опубликовал на YouTube-канале.

По словам Тимочко, зарплата врачей на сегодняшний день составляет 30 тысяч рублей, а не 79 тысяч рублей, как заявляла глава Минздрава России Вероника Скворцова. Причиной жалобы также стало требование руководства Мегионской городской больницы пройти повышение квалификации в свободное от работы время.

«Ранее все врачи проходили повышение квалификации раз в пять лет и на это время освобождались от работы с сохранением зарплаты. Теперь процесс обучения стал непрерывным, врача от работы не освобождают — предлагают обучаться либо параллельно с работой, либо в свое личное время», — заявил Тимочко. Он обратился ко всем неравнодушным с просьбой распространить видеозапись.

По данным ТВ2, после публикации жалобы, врач получил письмо от департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа, в котором ему пообещали создать все условия для прохождения повышения квалификации на рабочем месте с сохранением зарплаты. Кроме того, Тимочко купили новую обувь, однако заработная плата осталась прежней.

По данным Росстата, средняя зарплата врачей по стране составляет 79 тысяч рублей в месяц. За первые девять месяцев 2019 года этот показатель увеличился на семь процентов.

20 августа президент России Владимир Путин назвал ситуацию в первичном звене здравоохранения провалом, а также остался недоволен тем, что происходит с зарплатами врачей. Он также поручил правительству «внимательно посмотреть», как выплачиваются компенсационные и стимулирующие выплаты.

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