Показана напечатанная на 3D-принтере машина за 108 миллионов рублей

Американская компания Czinger Vehicles продемонстрировала напечатанную на 3D-принтере машину. Об этом сообщает Daily Mail.

Автомобиль под названием 21C выпустят ограниченной партией в 80 экземпляров. Его стоимость оценили в 1,7 миллиона долларов (108 миллионов рублей).

При создании суперкара использовали технологию, с помощью которой некоторые части машины распечатали на специальном 3D-принтере. По мнению инженеров, она заменит традиционный процесс производства в будущем.

Помимо этого, напечатанные детали легче переработать, поэтому с экологической точки зрения данная модель имеет преимущество перед другими транспортными средствами.

Автомобиль претендует на звание самой быстрой машины в мире с максимальной скоростью в 432 километра в час. Он уступает только Hennessey Venom F, который разгоняется до 483 километров в час.

В марте 2019 автомобильная компания Volvo Cars разработала систему безопасности, которая может спасти пьяных и невнимательных водителей от ДТП. Речь идет о системе встроенных камер и других сенсоров, контролирующих поведение человека за рулем. Когда водитель начинает игнорировать сигналы машины, информирующие о возможности ДТП, происходит автоматическое включение систем-ассистентов.

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