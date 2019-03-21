Ценности
 
Последние новости
Россия решилась взять в долг на Западе
Грудинину не разрешили стать депутатом Госдумы
Закон об ипотечных каникулах приняли в первом чтении
Казахстан окунулся в Средневековье
Вслед за снегопадом в Москву придет весна 
В сети устроили конкурс лучших усов для «Мстителей»
Азартный игрок продал сына из-за долгов
Поручение Путина о проверках бизнеса оказалось на грани срыва
Бомбардировщик США летел к России и был обнаружен
Россия вернула «адскую молотилку»
Новости партнеров

Создана машина для пьяных водителей

Перейти в «Мою Ленту»

Автомобильная компания Volvo Cars разработала систему безопасности, которая может спасти пьяных и невнимательных водителей от ДТП. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Речь идет о системе встроенных камер и других сенсоров, контролирующих поведение человека за рулем. Когда водитель начинает игнорировать сигналы машины, информирующие о возможности ДТП, происходит автоматическое включение систем-ассистентов. К ним, в частности, относятся: снижение скорости (вплоть до полной остановки автомобиля), автоматическая парковка в безопасном месте, а также оповещение службы помощи при ЧС через Volvo on Call.

Системы срабатывают, если сенсоры зафиксируют отсутствие рулевого управления, выезд за пределы трассы, резкое виляние от полосы к полосе, закрытые глаза водителя или его слишком медленную реакцию на дорожную ситуацию.

Камерами оборудуют все модели Volvo, построенные на платформе SPA2. Первые такие автомобили появятся в 2020 году.

Число камер и место их расположения в салоне пока не уточняется.

В феврале Volvо Car Russia поддержал художественно-научный проект «Где мой пластиковый пакет?», представленный на XI Московской международной биеннале «Мода и стиль в фотографии — 2019» в Мультимедиа Арт Музее. Проект, созданный выпускницами Школы Родченко, художницами Лилией Ли-Ми-Ян и Катериной Садовски, призывает зрителя задуматься о проблеме пластикового загрязнения планеты.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Определена лучшая машина для России
Представлен самый дорогой в истории автомобиль
Volvо захотел решить проблему загрязнения планеты
Ценности
Ценности00:0220 марта
Джереми Скотт и Мадонна

Перешли черту

На что идут дизайнеры ради больших денег и славы
21:4220 марта

Ченнинг Татум изменил внешность

04:3219 марта

Меган Маркл оделась в секонд-хенде под Жаклин Кеннеди

10:2520 марта

В России показали фильм о суровой женской мести

Ценности00:0213 марта
Иман и Дэвид Боуи

Африканские царицы

Самые знаменитые, властные и сексуальные женщины Черного континента
20:4215 марта

Пивший шампанское на Монблане россиянин придумал дизайн уникальных часов

09:33Сегодня

Тучная модель снялась в белье ради тучных женщин

12:3220 марта

Опубликованы пляжные фото принца Чарльза

Ценности00:0718 марта

Краденый мир

Почему модные дизайнеры все чаще воруют идеи друг у друга
11:0712 марта

Ким Кардашьян снялась в белье для рекламы аксессуара из 90-х

04:55Сегодня

Россиян углубят в историю проституции

12:5119 марта

Наталья Орейро захотела открыть магазин в России

Россия
«Мамы! Вы поющие или вы пьющие?»
Что в голове у российских женщин, которые борются с абортами и не спорят с мужчинами
Погромы и протесты против мигрантов в Якутске
После изнасилования россиянки жители вышли на улицы и начали нападать на приезжих
«Каждый третий россиянин — псих»
Как и отчего в России сходят с ума
«На политические темы с сыном мы не разговариваем»
Как жил Крым до России и стал ли он жить лучше за последние пять лет
Второй за сутки губернатор попросил об отставке
Россиянин сбил бывшую жену в отместку за развод
Бывшая жена Грудинина попросила помощи полиции из-за раздела имущества
Все материалы
Мир
«Слава Богу-Императору!»
Клинтон убивает соперников, а мусульмане захватывают Европу: во что верят фанаты Трампа
Бомбардировщик США летел к России и был обнаружен
Подготовку пилотов Трампа проверят
Убитых полицией на Бали россиян оказалось меньше
В Новой Зеландии запретили боевое оружие
В Сербии начались массовые беспорядки
Президента страны обвиняют в захвате власти. Его дворец штурмовали
Расчет кремлевских старцев
 
Все материалы
Бывший СССР
Нурсултан НазарбаевВеликий Елбасы
Бессменный президент Казахстана Назарбаев ушел в отставку, но не оставил власть
«Мы ненавидим вас так же, как укропов»
Патриоты, беженцы и ненависть к России: репортаж из прифронтовых городов Украины
Михаил Булгаков«Гнусный язык»
На Украине все меньше говорят на русском. Зато Булгаков там стал украинским патриотом
Генпрокурор Украины рассказал о списке «неприкасаемых» от посла США
Жители Астаны вышли митинговать против переименования в Нурсултан
В Киеве подожгли третий за неделю магазин Roshen
Столкновения в центре Киева. Август 2014 года«Порешить этих тварей на месте!»
Нищие старики, злоба и отчаяние. Чем живут православные на Украине
Все материалы
Экономика
Денежная петля
Почему билеты на самолеты будущего подешевеют, но полеты станут еще дороже
Бескомпромиссный Шиес
В экологическом конфликте между подрядчиком и активистами появились пострадавшие
Придавленные лофтом
Смогут ли обманутые дольщики Red Development вернуть свои деньги
Названы лучшие цыплята
На радуге зависли
Будущее экономики в руках ЛГБТ. Еще недавно их преследовали и унижали по всему миру
Власти собрались лучше кормить россиян
Правительство решит дальнейшую судьбу цен на бензин
Все материалы
Силовые структуры
С особой нежностью
Шокер «Ласка» и дубинка «Сюрприз»: что помогает полицейским усмирять россиян
«Как можно пытать человека без уверенности в его вине?»
Российские полицейские подбрасывали наркотики. Теперь они жалуются на пытки в ФСБ
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Двойное убийство на российском кладбище раскрыли
ФСБ и МВД пришли с обысками в центр питания Универсиады в Красноярске
Российский киллер дважды потерпел неудачу на задании
Из запертой банковской ячейки в Москве пропали миллионы рублей
Все материалы
Наука и техника
Немецкий подход
Спокойная жизнь и фронтовые будни на уникальных снимках солдата нацистской Германии
Слишком поздно
Земле грозит катастрофа из-за глобального потепления. Пострадают Россия, США и Канада
Падение без взлетов
 
Россия вернула «адскую молотилку»
США улучшит «лучший в мире танк» за 6 миллиардов долларов
Су-34 выполнил «петлю Нестерова»
Sea Launch отменил заказ на украинские ракеты
Все материалы
Спорт
«Недаром меня называют воином»
Чемпион мира по кикбоксингу возглавил Калмыкию. Как Бату Хасиков пробился на вершину?
Обвинение Роналду в изнасиловании нарушило планы «Ювентуса»
Загитова пять часов сдавала допинг-тест после победы в короткой программе на ЧМ
Клонирование Месси оказалось возможным
Кастер СеменяМужская сила
Она дважды победила на Олимпиаде. Но весь мир сомневается, женщина она или мужчина
Черчесов ответил на вопрос о «блате» в сборной России
Российские фигуристы выиграли серебро в соревнованиях пар на ЧМ
Все материалы
Культура
Наше все«Отмороженных не ставить!»
Почему Егор Летов, «Сектор Газа» и «Любэ» не звучали на радио
Диско, вписки и прощание с Black Star
Главные музыкальные альбомы недели
«Все, что я пишу, происходит из кошмара»
Фашизм, черный юмор и сделка с дьяволом — неизвестные романы ХХ века
В сети устроили конкурс лучших усов для «Мстителей»
Актера «Универа» избили и ограбили
Врач Юлии Началовой рассказал о ее финансовых проблемах
Перформанс мужчины в стрингах в Третьяковке попал на видео
Все материалы
Интернет и СМИ
«Она мечтает о великой романтической любви»
Эта девушка живет полной жизнью и любит всем сердцем, несмотря на синдром Дауна
Забытая жестокость
Боль и радость, страх и отчаяние на снимках лучших фотографов мира
«Я раздавил жизнь человека»
Случайная шутка в сети стоила этим людям семьи, карьеры и будущего
Не вставшую под гимн России журналистку пригрозили наказать
Госпитализированная порноактриса Беркова рассказала о своем самочувствии
Переименование столицы Казахстана в Нурсултан породило волну шуток в сети
Убитая юность
Этот журнал растил советскую молодежь и открыл путь к свободе, но оказался ненужным
Все материалы
Ценности
Джереми Скотт и МадоннаПерешли черту
На что идут дизайнеры ради больших денег и славы
Иман и Дэвид БоуиАфриканские царицы
Самые знаменитые, властные и сексуальные женщины Черного континента
Краденый мир
Почему модные дизайнеры все чаще воруют идеи друг у друга
Ченнинг Татум изменил внешность
Создана машина для пьяных водителей
В России показали фильм о суровой женской мести
Тучная модель снялась в белье ради тучных женщин
Все материалы
Путешествия
«Опять ешь? Понимаю!»
Алкоголь по 400 долларов, разбитые каюты и обжорство. Что ждет россиян в круизе по Карибам
Миражи и агрессия
Россияне на «Газелях» решили пересечь самую большую пустыню мира и выжили
У эмира за пазухой
Бриллианты, суперкары и мигранты. Как живет богатейший город Востока
Российские блогеры-путешественники выберут лучшие аэропорты и бизнес-залы
Гигантская волна накрыла и искалечила туристку во время фотосессии
Самолет «утонул в асфальте» во время экстремальной посадки в шторм
Пассажирка облизала унитаз в самолете и прославилась
Все материалы
Из жизни
«Он использовал мою мать, когда она была уязвимее всего»
Врач тайно оплодотворял пациенток и стал отцом десятков детей
«Все тело пронзает страшная боль»
Они калечатся и гибнут ради деликатесов для американских богачей, пока их дети голодают
Джордж Пейн (слева) и Скорпио (справа)«Я занимался прекрасными вещами»
Как украсть миллионы долларов и снять на них самое дорогое гей-порно в истории
Женщина лишилась волос после отказа от мяса
Язык посетителя «Макдоналдс» пронзила игла из гамбургера
Американцы нашли посреди поля набитый пивом холодильник и поблагодарили небеса
Шестилетний чеченец поставил рекорд по отжиманиям на брусьях
Все материалы
Тест-драйв гигантского кроссовера BMW
Первая встреча с семиместным вседорожником BMW X7
Все об обновленном Мерседесе GLC Coupe
Пять фактов о рестайлинговом купе-кроссовере из Штутгарта
Жизнь в скольжении
Зимние школы вождения Audi и Renault глазами гонщика-любителя
Полет шмеля
Летающие гоночные автомобили — как бы это выглядело
Hyundai Tucson получил «спортивную» версию
Nissan Terrano получил поддержку Apple CarPlay и подорожал
Вьетнам защитит свой автопром с помощью хакеров
Все материалы
Дом
Возьмите на сдачу
Сколько стоят самые дешевые квартиры Москвы и где их искать
Стоп, снято
Почему съемные квартиры в Москве вдруг оказались никому не нужны
Деньги в песок
В Крыму — ипотечный бум. Сколько стоит дом на патриотичном курорте
В России стали строить меньше жилья
Закон об ипотечных каникулах приняли в первом чтении
Любители публичного секса затерроризировали жителей многоэтажки
Названы любимые страны российских покупателей зарубежного жилья
Все материалы