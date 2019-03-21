Создана машина для пьяных водителей

Автомобильная компания Volvo Cars разработала систему безопасности, которая может спасти пьяных и невнимательных водителей от ДТП. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Речь идет о системе встроенных камер и других сенсоров, контролирующих поведение человека за рулем. Когда водитель начинает игнорировать сигналы машины, информирующие о возможности ДТП, происходит автоматическое включение систем-ассистентов. К ним, в частности, относятся: снижение скорости (вплоть до полной остановки автомобиля), автоматическая парковка в безопасном месте, а также оповещение службы помощи при ЧС через Volvo on Call.

Системы срабатывают, если сенсоры зафиксируют отсутствие рулевого управления, выезд за пределы трассы, резкое виляние от полосы к полосе, закрытые глаза водителя или его слишком медленную реакцию на дорожную ситуацию.

Камерами оборудуют все модели Volvo, построенные на платформе SPA2. Первые такие автомобили появятся в 2020 году.

Число камер и место их расположения в салоне пока не уточняется.

В феврале Volvо Car Russia поддержал художественно-научный проект «Где мой пластиковый пакет?», представленный на XI Московской международной биеннале «Мода и стиль в фотографии — 2019» в Мультимедиа Арт Музее. Проект, созданный выпускницами Школы Родченко, художницами Лилией Ли-Ми-Ян и Катериной Садовски, призывает зрителя задуматься о проблеме пластикового загрязнения планеты.

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