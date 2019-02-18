Volvо захотел решить проблему загрязнения планеты

Volvо Car Russia поддержал художественно-научный проект «Где мой пластиковый пакет?», представленный на XI Московской международной биеннале «Мода и стиль в фотографии — 2019» в Мультимедиа Арт Музее. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Проект, созданный выпускницами Школы Родченко, художницами Лилией Ли-Ми-Ян и Катериной Садовски, призывает зрителя задуматься о проблеме пластикового загрязнения планеты. Он разделен на три блока: сбор пластикового мусора на территории арт-пространств Москвы, где были установлены мусорные баки с надписью Plastic for art, его переработка и создание из полученного материала скульптур и, наконец, совместная с учеными работа по моделированию дальнейшего развития планеты и ее адаптации к пластику.

Фото: Volvо 1 /5

Помимо этого, в ЦВЗ «Манеж» компания представила вседорожник V90 Cross Country Volvo Ocean Race. Отмечается, что 100 евро от продажи каждого автомобиля лимитированной серии из трех тысяч машин перечисляет на развитие научной программы Volvo Ocean Race.

Официальное открытие биеннале «Мода и стиль в фотографии-2019» состоялось 2 февраля в ЦВЗ «Манеж».

Шведская компания Volvo Cars поддерживает глобальную кампанию ООН по очистке мирового океана от пластика в инициативе под названием Clean Seas. Более того, в сентябре 2018 года Volvo Cars впервые в истории автоиндустрии подписала хартию «Большой семерки» по защите океана от пластикового загрязнения и представила собственную стратегию экологически-ответственного развития.

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