Volvo запустит в Китае производство спортивных электромобилей под новым брендом

Volvo Car Group представила первую модель своего нового бренда Polestar. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» 18 октярбя.

Polestar 1 — это двухдверное купе гран туризмо с гибридной силовой установкой Electric Performance Hybrid совокупной мощностью 600 лошадиных сил. По данным производителя, на электрической тяге машина способна проехать 150 километров.

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Производство автомобиля начнется в специально создаваемом производственном центре в китайском городе Чэнду. Завершение строительства запланировано в середине 2018 года. Первый экземпляр должен сойти с конвейера в 2019 году; прием заказов уже открыт. Цена на автомобиль пока не сообщается.

«Polestar 1 первым похвастается новым логотипом на капоте. Согласно нашему видению развития, все будущие машины будут оснащаться полностью электрическими силовыми установками — Polestar должен стать новым самостоятельным брендом спортивных дорожных электромобилей», — прокомментировал новость генеральный директор Polestar Томас Ингенлат.