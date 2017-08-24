Volvo поможет избавиться от бардака в машине

Шведский автопроизводитель Volvo объявил о решении проблемы нехватки места для вещей в салонах компактных автомобилей. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель компании. По его словам, конец эпохе беспорядка положит новый Volvo ХС40.

«Современные автомобили зачастую не оправдывают ожиданий водителей. Телефоны скользят по консоли и царапаются в нишах на приборной доске, пакеты с едой из ресторана навынос постоянно грозят перевернуться, а водители регулярно отвлекаются от дороги, пытаясь достать топливные и парковочные карточки из своих кошельков», — сказала бренд менеджер по моделям 40-й серии Луиза Атчеба. Она подчеркнула, что компания поставила перед собой цель навсегда решить эти проблемы.

В дверях машины появились объемные отделения, куда можно положить, например, ноутбук, а в бардачок был добавлен крючок, позволяющий закрепить небольшие сумки с покупками или едой навынос. Больше места стало и под передними сиденьями.

Дополнительное свободное пространство есть также в подлокотниках, а для мусора предусмотрен специальный съемный контейнер. «Мы постарались избавить вас от беспорядка в салоне для того, чтобы вы могли сосредоточиться на главном», — добавила Атчеба.